3 Italia è una delle poche realtà del nostro paese in grado di lanciare un’offerta davvero molto speciale con la quale raggiungere l’attivazione di addirittura 100 giga di traffico dati alla velocità del 4G, ad un prezzo abbordabile (forse non il più basso in assoluto), ma comunque alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale.

La promozione in oggetto prende il nome di All-In Super Power, è attivabile direttamente dal sito ufficiale dell’operatore stesso, prevede un prezzo fisso di 14,99 euro al mese, per godere nel contempo di illimitati minuti per telefonare a chiunque, di infiniti SMS da inviare ad ogni numero di telefono e di oltre 100 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

3 Italia: All-In Super Power è la promozione migliore

Le limitazioni esistenti alla sua attivazione sono davvero pochissime, tutti gli utenti la potranno effettivamente richiedere sul proprio numero di telefono, a patto che siano disposti a pagare il canone fisso tramite il conto corrente o la carta di credito non ricaricabile (non è possibile richiedere il versamento tramite credito residuo).

E’ inoltre presente un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale il consumatore non potrà richiedere la portabilità senza incappare nel pagamento di una penale addebitata in automatico sul conto stesso. La navigazione è possibile tramite rete 4G di 3 Italia, con annessa anche l’opzione Giga Bank, utile sopratutto per accumulare i giga non consumati nei mesi precedenti, in modo da poterli tranquillamente utilizzare in tutti i successivi. Maggiori dettagli sono disponibili direttamente sul sito ufficiale a questo link.