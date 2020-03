Xiaomi Mi A2 Lite è uno degli scorsi smartphone dell’azienda cinese Xiaomi ad essere dotato della versione del software di casa Google, cioè Android One. Nonostante sia uno smartphone che dovrebbe ricevere aggiornamenti costanti e rapidi nel tempo, fino ad ora non era ancora arrivato l’aggiornamento all’ultima release del software di Big G. Tuttavia, nel corso delle ultime ore è stato finalmente rilasciato l’aggiornamento ad Android 10.

Comincia ad arrivare l’aggiornamento ad Android 10 per lo Xiaomi Mi A2 Lite

Sembra quindi arrivato il momento del rilascio ufficiale dell’update alla versione del software Android 10 per uno degli scorsi smartphone di Xiaomi con Android One installato a bordo. Nello specifico la versione del software con questo aggiornamento è 11.0.2.0.QDLMIXM e nel form ufficiale di Xiaomi è stata confermata la notizia.

Stando a quanto trapelato in rete, l’aggiornamento ad Android 10 per lo smartphone targato Xiaomi è in roll-out per diversi paesi europei (tra i quali molto probabilmente anche l’Italia). Per accertarvi che vi stia arrivando l’aggiornamento, basterà recarsi nella sezione “Aggiornamento Software” dalle impostazioni principali del dispositivo.

Vi ricordiamo che Xiaomi Mi A2 Lite è stato uno dei massimi best buy dell’azienda cinese. Questo dispositivo è infatti caratterizzato da un’ottima scheda tecnica che, relazionata al prezzo di vendita a cui era proposto, lo ha reso inevitabilmente uno smartphone assolutamente da acquistare.

Le specifiche tecniche dello smartphone di Xiaomi prevedono infatti come processore il SoC Snapdragon 632 di Qualcomm accompagnato da tagli di memoria pari a 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Lato display, abbiamo un pannello IPS LCD da 5.84 pollici in risoluzione FullHD+.