Windows 10 è stato bloccato dal sopraggiungere di un update pericoloso. La procedura di login non funziona e molti sono costretti a rinunciare al sistema. Lo abbiamo sperimentato in prima persona nei nostri uffici dopo aver erroneamente concesso il lasciapassare per l’installazione del pacchetto KB4535996.

Il team di ricerca e sviluppo interno a Microsoft è tornato sui suoi passi a seguito delle numerose segnalazioni che riportano difficoltà oggettive nella gestione del sistema. In alcuni casi il problema si limita ad un rallentamento generale dell’OS. Scopriamo cosa succede e come evitarlo.

Windows 10: come evitare di rendere inutilizzabile il PC dopo l’aggiornamento di Marzo

Il nuovo update è stato voluto da Microsoft per risolvere l’inconveniente del tasto di ricerca disattivato. Un problema che pare si sia risolto, ma non prima di averne portati con sé altri due. Il primo causa un riavvio lento che in alcuni casi comporta lo spegnimento forzato e manuale del Personal Computer. Il computer partirà ma solo dopo diversi restart che ci condurranno alla modalità provvisoria. Ciò consentirà di disinstallare il componente compromesso in tutta sicurezza. Nel caso in cui ciò non avvenisse consigliamo di richiamare tale mod con il tasto F2 o Canc in fase di bootstrap.

Il secondo inconveniente, invece, passa per il crash random dell’accesso all’OS. Il crash report di SignTool.exe restituisce l’errore 1073741502. Per entrambi i problemi la soluzione passa per la disinstallazione forzata dell’aggiornamento in questione. Per ovviare all’inconveniente occorre andare al percorso:

Impostazioni > Aggiornamenti e sicurezza

Dalla colonna di sinistra fare click su Windows Update e successivamente in quella di destra su Visualizza cronologia degli aggiornamenti. Qui cercare l’aggiornamento KB4535996 e disinstallarlo.