WhatsApp: un motivo in particolare spinge gli utenti a scappare via

Da quando WhatsApp ha riportato alcuni aggiornamenti ha di certo attirato una nuova fetta di pubblico. Nel frattempo però c’è qualcuno che ancora deve imparare a rapportarsi alle varie problematiche che ogni tanto vengono fuori proprio sulla nostra piattaforma.

Infatti in molti continuano a lamentarsi delle truffe, le quali non sono stati ancora del tutto debellato. Non sarebbe infatti possibile mettere fuori uso tali inganni visto che sono gli stessi utenti a lanciarli all’interno della chat. Tutti gli aggiornamenti introdotti per la sicurezza hanno sicuramente contribuito a limitare il fenomeno, il quale però riesce ancora a mietere delle vittime. Nelle ultime settimane tantissime persone sono state infatti truffate dalle solite catene all’interno di WhatsApp, ma ora qualcuno starebbe cominciando a reagire.

WhatsApp, tanti utenti hanno deciso di scappare via chiudendo il loro account e passando alla concorrenza

Tantissimi clienti di WhatsApp hanno scelto di scappare via improvvisamente visto che le solite truffe sono ritornati di moda. All’interno della chat infatti le catene in questa settimana sono state tantissime, tutte piene di tranelli. Proprio per questo molte persone hanno deciso di passare alla concorrenza, la quale da diverso tempo è rappresentata da Telegram.

Questa nuova applicazione risulta perfetta sotto diversi punti di vista, e qualcuno lo reputa addirittura superiore a WhatsApp. Ovviamente non in termini di utenti, ma in termini di funzioni che a detta di coloro che si sono appena trasferiti, sarebbero addirittura superiori in termini di numero. La sicurezza inoltre risulterebbe estremamente spiccata visto che nessuno ha mai parlato di catene dal contenuto strano all’interno di Telegram.