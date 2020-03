I numeri di WhatsApp sono sempre più schierati dalla parte di tutte quelle persone che utilizzano un’immagine profilo. A livello globale sono davvero poche le persone che utilizzano con frequenza la piattaforma di messaggistica senza una foto di riconoscimento. Su WhatsApp si segue quindi la tendenza di social molto popolari come Facebook o Instagram.

WhatsApp, tutte le insidie che si nascondono dietro la foto profilo

Gli utenti devono sapere con precisione che in alcuni casi la foto profilo può trasformarsi in un vero e proprio boomerang. Quando si parla delle regole di sicurezza da tenere a mente su WhatsApp, un capitolo importante va dedicato proprio all’immagine copertina.

I dati sono emblematici. Nel corso di questi ultimi mesi, su WhatsApp sono cresciuti in maniera esponenziali sia i profili fake che i casi di furto d’identità.

Come evidenziato da addetti ai lavori, a favorire questi episodi sconvenevoli ci sono regole non proprio rigide da parte della stessa WhatsApp. Se si sottolineassero le differenza con un social come Instagram si potrebbero evidenziare due punti critici. In primo luogo sulla chat è sempre possibile la visione a schermo intero di una foto. In secondo luogo, poi, ognuno può effettuare screenshot di una stessa foto.

La soluzione per evitare rischi per la proprio foto profilo è una. Gli utenti che esigono tranquillità possono scegliere di condividere l’immagine copertina soltanto con i contatti memorizzati in rubrica. Ancora più rigida sarebbe la decisione di nascondere completamente la foto profilo. Sia nell’uno che nell’altro caso, comunque, ci sarebbe un argine contro tutti i malintenzionati che popolano la chat.