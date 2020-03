Il volantino Euronics attuale, disponibile fino all’11 marzo esclusivamente in determinati punti vendita, riesce ad attirare l’attenzione su di sé sia per la presenza del solito Tasso Zero, che per la capacità di proporre all’utente prezzi bassissimi su alcuni dei migliori dispositivi in commercio.

La soluzione, purtroppo, non è disponibile universalmente sul territorio nazionale, ma risulta essere limitata esclusivamente ad una ristretta cerchia di negozi, in particolare quelli di proprietà del socio Euronics SIEM (non altrove o sul sito ufficiale). Coloro che spenderanno almeno 199 euro, inoltre, potranno richiedere il prestito da restituire con rate fisse a Tasso Zero (attenzione ai vincoli).

Volantino Euronics: il massimo risparmio con queste offerte

Le offerte si susseguono imperterrite, a partire dai top di gamma come Huawei P30 Pro, distribuito alla modica cifra di 649 euro, o anche lo Xiaomi Mi Note 10 Pro in vendita a soli 699 euro. Le occasioni migliori arrivano però nel momento in cui l’utente punta dispositivi più economici, come ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, oggi acquistabile a 269 euro, ed in grado comunque di garantire prestazioni quasi al top.

La fascia bassa risulta essere invece rappresentata dall’accoppiata Xiaomi Redmi Note 8T o Redmi Note 7, entrambi in vendita a poco meno di soli 200 euro. Naturalmente il volantino Euronics coinvolge anche altre categorie merceologiche, se siete curiosi di conoscerle e scoprirle da vicino non vi resta che aprire tutte le pagine che trovate elencate qui sotto.