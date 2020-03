Vodafone batte la concorrenza con le sue Special Minuti fino a 50GB

Vodafone ha attraversato un periodo abbastanza difficile, nonostante il suo successo continui a restare in auge. In giro per l’Europa viene riconosciuto infatti come gestore migliore in assoluto, non solo per la sua qualità e per le sue offerte, ma anche per l’estensione della sua rete 4G.

Moltissimi utenti infatti non si staccherebbero mai e poi mai da questa realtà, la quale però è stata intaccata da un nuovo gestore. Stiamo parlando di Iliad, nuovo provider che in questi mesi ha rubato tantissimi utenti proprio a Vodafone. Per questo motivo ora il gestore anglosassone vuole reagire ed ho scelto di lanciare ancora una volta le sue offerte migliori ma con prezzi più bassi.

Vodafone, ecco le tre migliori offerte proposte a tutti coloro che possono effettuare un rientro low cost

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB