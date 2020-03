TIM garantisce come sempre delle ottime opportunità per tutti quegli abbonati che in passato hanno rinunciato alle operazioni di portabilità del numero. Da mese, oramai, il gestore di telefonia nazionale ha scelto di lanciare un nuovo portale dedicato proprio a premi e regali per tutti i clienti. Stiamo parlando di TIMparty.

TIM, sino a fine marzo ci sono 20 euro di sconto da usare su CHILI

Collegandosi con TIMparty, gli utenti potranno beneficiare di una serie di premi per il loro piano ricaricabile. Oltre a bonus legati alle soglie di consumo, sarà anche possibile riscattare codici sconto per i marchi partner.

Uno dei campi più validi, sotto questo punto di vista, è quello dell’intrattenimento. TIM punta su questo settore, non soltanto grazie al suo servizio TIMvision, ma anche grazie ad una collaudata partnership con CHILI.

Sempre su TIMparty gli utenti avranno a loro disposizione un coupon sconto da riscattare proprio sul portale CHILI. Gli abbonati potranno accedere ad una ricca selezione di film e serie tv in modalità pay per view. Il codice sconto ha un valore pieno di 20 euro.

Su CHILi è presente, lo ricordiamo, una galleria che comprende ben 900 titoli, tra cui si alternano sia produzioni italiane che straniere. Per richiedere il buono sconto ci sarà tempo sino al 31 Marzo.

Per quanto concerne le regole, c’è da ribadire come ogni utente ha diritto ad un unico codice sconto legato a CHILI. Appena il gestore avrà fornito al suo cliente il codice, ci saranno 60 giorni per l’utilizzo dello sconto.