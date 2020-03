Nonostante il brutto periodo che la Capitale sta passando, questa sera la natura ci darà la forza di sognare.

Nella notte del 9 marzo 2020, Roma si illuminerà di speranza grazie alla superluna, i monumenti buii splenderanno nella notte e il cielo avrà una luce in più grazie al Satellite che sarà maggiormente luminoso. Ma perchè accade ciò? Durante il percorso della sua orbita intorno alla Terra, ogni mese, la Luna sfiora la distanza minima (perigeo) e quella massima (apogeo): il fenomeno della Superluna si ha tutte le volte che essa coincide con l’ora del perigeo. Dunque stasera giungerà esattamente nel punto della sua orbita più vicino alla Terra per le 07:34 del 10 marzo.

Superluna 2020: da dove ammirarla

Non è la scelta migliore quella di uscire e frequentare luoghi affollati in questi giorni di lotta e prevenzione, per questo il miglior modo per osservare il suo sorgere sull’orizzonte di Roma, potete trovarlo sul sito del Virtual Telescope. Per chi invece non resiste all’evento, la si può godere sul Gianicolo, sulla Terrazza del Pincio e allo Zodiaco a Monte Mario.

Gianluca Masi, astrofisico che oggi, a partire dalle 17:30, realizzerà una diretta sull’evento (per vederla basta connettersi all’orario stabilito sul sito del Virtual Telescope) afferma:

“La prossima ‘Superluna’ apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe rendersene conto” e aggiunge: “Infatti si tratta di variazioni non proprio eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”.