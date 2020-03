Pixel 4a: le prime foto suggeriscono un telefono economico

Pixel 4a: le possibili caratteristiche tecniche del cellulare

Le istantanee non rivelano molto di più su ciò che è all’interno del telefono. Un’acquisizione dei suggerimenti regressi disponibili, suggerisce che potresti dover essere ancora soddisfatto con 64 GB di spazio di archiviazione non espandibile. Si prevede che porti uno schermo da 5,7 o 5,8 pollici e usi un processore Snapdragon di livello medio,(probabilmente della serie 600 o 700) anche per ridurre i costi e ridurre la durata della batteria.

Non sappiamo ancora quando potrebbe arrivare Pixel 4a, soprattutto alla luce dell’epidemia di coronavirus che colpisce la produzione di numerose aziende. Google non è certamente legato a una finestra di avvio specifica ora che l’ I / O è stato cancellato . Tuttavia, è difficile immaginare Google in periodo di attesa a lungo. Il Pixel 3a è servito non solo come punto di ingresso per la linea di smartphone di Google, ma anche come un modo per mantenere la serie fresca e sotto i riflettori pubblici.