Netflix è il sovrano dello streaming online. In quanto tale deve mantenere un certo rigore commerciale. Lo fa aggiungendo il supporto HDR ad alcuni Samsung. Si tratta quindi di una nuova lista che include molti dispositivi compatibili con l’alta definizione arricchita di dettagli visivi per telefoni e tablet prodotti e distribuiti dalla celeberrima casa madre sudcoreana.

La riproduzione di contenuti HD è ora attiva per una nuova lista di device tra cui i nuovi ed esclusivi Galaxy S20 ed i pieghevoli della serie Z Flip. Questi, insieme ad altri dispositivi, ottengono l’esclusiva per l’uso del flusso HD avendo certificazione L1 Widevine DRM, I dispositivi in possesso di tale requisito ed in possesso di display HDR sono ora in grado di ottenere la visione in massima qualità. Ecco la lista completa.

Tablet Samsung con supporto HDR di Netflix HD

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Samsung Galaxy Tab A with S Pen

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Smartphone

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy M10s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy XCover 4s

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Questi i device che hanno ottenuto la certificazione Netflix HDR 10

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Sony Xperia 1 II

TCL 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Processori compatibili