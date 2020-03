Le Terrificanti avventure di Sabrina è una di quelle serie TV che ami o odi. Approdata ormai due anni fa sul servizio streaming più famoso al mondo, la produzione originale è arrivata alla sua quarta stagione che uscirà ben presto. Dopo aver accolto la terza stagione con grande successo, dunque, i fans della serie TV si aspettano grandi cose anche da quella che seguirà e che molto probabilmente avrà come data d’uscita un giorno del mese di giugno in arrivo (2020), ma ora scopriamo tutti i dettagli.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4: tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione

Trasmesso per la prima volta nel 2018, Le Terrificanti Avventure di Sabrina si caratterizza per avere le sue stagioni divise in due parti e solitamente trasmesse a distanza di qualche mese tra di loro. Connotate da otto episodi l’una, anche la nuova parte rispetterà questo canone così come era stato confermato qualche mese fa.

Cosa succederà nel corso di queste nuove puntate? Senza ombra di dubbio il destino dei personaggi legati a Greendale vedrà uno sviluppo e tra le lotte del potere della luce e della notte, l’adolescente Sabrina ed il suo gruppo si troveranno a risolvere nuove problematiche e a sconfiggere stregonerie come fatto fin’ora.

Ricordiamo, infine, che Le Terrificanti avventure di Sabrina è un prodotto originale Netflix e pertanto è disponibile in streaming solo per gli utenti abbonati al servizio.