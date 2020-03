IPTV: utenti nei guai con multe e reclusione, la Lega Serie A si esprime

Avere a che fare con il mondo della pirateria può portare a gravi conseguenze ma anche a tanti benefici. Soprattutto se utilizzate l’IPTV, potete sicuramente testimoniare in favore del fatto che i risparmi siano enormi rispetto ai normali abbonamenti pay TV.

Ovviamente non bisogna però dimenticare che si tratta di una soluzione illegale, e che tutto questo potrebbe portare a grandi problemi con la legge. Tutti gli utenti però, credendo di non essere mai beccati, perseverano nell’utilizzo di tale sistema, il quale include tutte le piattaforme per pochi euro mensili. Ultimamente però qualcuno sarebbe finito nella rete delle forze dell’ordine, le quali dopo aver intensificato la task force sarebbero arrivate ad identificare oltre 220 persone in Italia.

Per avere le migliori offerte di Amazon tra codici sconto e soluzioni imperdibili, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

IPTV: ora tutti gli identificati rischiano multe, reclusione e sequestri

L’IPTV ha condotto molte persone nelle mani delle forze dell’ordine e ora queste saranno costrette alla reclusione, ad una multa e al sequestro del materiale. Ecco come si è espressa la Lega Serie A in merito:

“Per fortuna viviamo in un paese civile, in cui chi sbaglia paga. Complimenti alla Guardia di Finanza e all’Autorità giudiziaria per il grande risultato conseguito con questa operazione – ha dichiarato De Siervo -. Da mesi La Lega Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria perché è un fenomeno criminale alimentato spesso da utenti inconsapevoli del reato che stanno commettendo e delle gravi conseguenze cui vanno incontro. Oggi, per la prima volta, sono stati denunciati oltre duecento consumatori finali, questo fatto rappresenta una svolta epocale nella lotta contro questa piaga, a tutela di tutti i club e dei tifosi che onestamente si abbonano per seguire le partite del nostro campionato”