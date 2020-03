Se mai dovessi lasciar cadere il tuo smartphone top di gamma da 1375 euro come il Galaxy S20 Ultra, penseresti che sia troppo dura sopravvivere alla vita quotidiana con un cellulare del genere, vero? Per fortuna, sembra che non sia così. Sia JerryRigEverything (alias Zack Nelson) che PhoneBuff hanno condotto test di durabilità per l’S20 Ultra, i quali suggeriscono che il telefono può subire una quantità ampia di urti. JRE ha notato che lo schermo Gorilla Glass 6 non si graffia fino al livello 6 della scala Mohs ed era estremamente resistente alla flessione. Probabilmente ti stai preoccupando di lasciarlo nella tasca insieme alle chiavi di casa: non preoccuparti, non succederà niente. Il Samsung Galaxy S20 Ultra è molto più resistente del fragile Galaxy Z Flip.

Il Samsung Galaxy S20 Ultra messo a confronto con l’iPhone 11 Pro Max

PhoneBuff, nel frattempo, ha condotto un test di caduta dimostrando che il vetro anteriore e posteriore dell’S20 Ultra è sopravvissuto a cadute multiple con meno danni di un iPhone 11 Pro Max , anche se l’hardware di Apple si è comportato meglio con impatti laterali (grazie all’uso dell’acciaio inossidabile rispetto all’S20 Ultra che è in alluminio).

Questi sono test sintetici e non confonderai questo telefono con un dispositivo robusto come Xcover Pro di Samsung. Dovrai comunque trattarlo con rispetto. Tuttavia, è bello sapere che non devi fare da baby-sitter al tuo telefono estremamente costoso per mantenerlo bello e funzionante, ma non sfidare la sorte essendo sconsiderato.