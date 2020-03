L’azienda cinese Huawei ha recentemente ufficializzato il modello P40 Lite, il nuovo smartphone molto economico ma con specifiche che potrebbero far tremare anche un top di gamma.

Nell’ultimo anno moltissime aziende produttrici di smartphone hanno voluto puntare con insistenza sulla fascia medio-bassa dei dispositivi, vista la grande richiesta. Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla scheda tecnica.

Huawei ufficializza il P40 Lite, il nuovo smartphone economico dell’azienda

Lo smartphone appena ufficializzato ha un display LCD IPS da 6.39 pollici con un foro in alto a sinistra che contiene la fotocamera anteriore. Il comparto hardware si caratterizza invece da un processore HiSilicon Kirin 710F supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con MicroSD. Per trattarsi di un device di bassa fascia, monta un comparto tecnico da non sottovalutare.

Il comparto fotografico è invece composto da ben tre sensori sul lato posteriore, rispettivamente da 48 + 8 + 2 megapixel ed un sensore anteriore da 8 megapixel. Presenta il supporto per il modulo NFC, jack audio da 3.5 mm ed il sensore di impronte digitali è posto sulla scocca posteriore. La batteria è di 4.000 mAh, che assicura una lunga durata, anche con un utilizzo intenso.

Il dispositivo, Huawei P40 Lite è attualmente in vendita solamente in Polonia, con il sistema operativo Android 9 ed EMUI 9.1 al prezzo di 699 zloty, che corrispondono circa a 162 euro. Comunque a breve sarà disponibile anche sul mercato italiano, anche se ancora non sappiamo a quale prezzo. Rimanete connessi per ulteriori indiscrezioni, che sicuramente arriveranno nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane.