Il secondo brand di Vodafone conosciuto con il nome di ho.mobile ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un listino di offerte mobili ricaricabili. Per chi vuole cambiare operatore in questo momento, ho.mobile mette a disposizione le seguenti offerte: ho. 5.99, ho. 8.99 e ho. 12.99.

Queste tre offerte sono attivabili in versione operator attack, ciò vuol dire che non tutti i clienti possono richiedere l’attivazione. In base all’operatore di provenienza, i consumatori possono scegliere l’offerta che più li soddisfa sia per quanto riguarda le soglie che per i costi mensili. Scopriamo insieme le caratteristiche delle tre offerte.

Ho.Mobile lancia 3 offerte: chi può attivarle

L’offerta ho. 5.99 propone minuti illimitati per rimanere in contatto con tutti i numeri nazionali fissi-mobili, sms illimitati verso tutti e 70 giga di navigazione in 4G. Il costo mensile è di 5,99 Euro e può essere attivata dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop e altri operatori virtuali, ad eccezione di Kena Mobile e Daily Mobile.

L’offerta ho. 8.99 prevede minuti illimitati per rimanere in contatto con tutti i numeri nazionali fissi-mobili, sms illimitati verso tutti e 50 giga di traffico dati in velocità 4G. Il costo mensile è di 8,99 Euro e può essere attivata dai clienti provenienti da Kena Mobile, Daily Telecom e coloro che attivano una nuova numerazione telefonica.

L’offerta ho. 12.99 propone minuti illimitati per rimanere in contatto con tutti i numeri nazionali fissi-mobili, sms illimitati verso tutti e 50 giga di traffico dati in velocità 4G. Il costo mensile è di 12,99 Euro e può essere attivata dai clienti provenienti da Tim, Vodafone e Wind Tre.