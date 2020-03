Parecchie persone hanno pensato che il panico da Coronavirus potesse sviare momentaneamente l’attenzione del Fisco nei confronti degli evasori delle tasse. In Italia il debito pubblico per mancato versamento delle imposte da parte di piccoli e grandi imprenditori costa un vero patrimonio.

Allo scopo di far fronte ad un fenomeno in costante crescita le autorità fiscali dell’Agenzia delle Entrate hanno dato vita da un nuovo strumento. In sostituzione del precedente ed infruttuoso evasometro è stato voluto l’esclusivo redditometro, un efficiente metro di valutazione contro i trasgressori seriali. Scopriamo insieme come funziona e perché sono i clienti Unicredit, BNL e Sanpaolo ad avere la peggio.

Fisco: brutta fine per gli evasori che usano Unicredit, Sanpaolo e BNL

Molti mancati contribuenti hanno finora usato diversi sistemi per sviare l’attenzione del Fisco dal pagamento delle tasse. Sono riusciti nell’intento di non versare i contributi ottenendo un guadagno importante sul proprio fatturato annuo. Ma ora le cose cambiano con l’Agenzia in grado di controllare non solo il conto corrente ma anche ogni altra fonte di reddito.

Eventuali movimenti strani di denaro saranno prontamente segnalati dal sistema attingendo alle info su carte di credito ma anche per prepagate e carte di debito. Oltre questo saranno sottoposti a regime di vigilanza libretti di risparmio e titoli azionari. Ogni entrata o uscita che superi il limite di riferimento produrrà una notifica istantanea al Fisco che, ad accertamento concluso, potrà intervenire contro il cliente interessato.

Si tratta di un algoritmo tecnico che usa l’intelligenza artificiale per confrontare in tempo reale il rapporto tra entrate ed uscite. Al contempo verrà preso in esame il dato della giacenza media e quello legato al sistema di fatturazione elettronica. Il piano è già in atto per aziende e singoli utenti privati.

Il contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale ha quindi un nuovo protagonista. Il buco finanziario deve essere ripristinato. Lo Stato Italiano è in costante deficit e la situazione generata dal Covid-19 non sta contribuendo ad alleviare il malessere finanziario dell’ultimo decennio. Gli organismi di controllo faranno di tutto per combattere la piaga. Fate attenzione.