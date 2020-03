Expert nasconde al proprio interno un volantino davvero incredibile in grado di far impazzire di gioia gli utenti che vogliono procedere all’acquisto di un nuovo dispositivo tecnologico, in quanto presenta la possibilità di ricevere un omaggio con ogni singolo acquisto effettuato.

Il meccanismo alla base della campagna promozionale non è inedito o mai visto prima, ma è ugualmente intrigante/invitante per la maggior parte di noi. Il prodotto gratis coinvolto nella promozione è il televisore Toshiba da 32 pollici, il cui valore commerciale si assesta attorno ai 249 euro; per raggiungerlo l’utente non dovrà compiere operazioni particolari, ma dovrà semplicemente provvedere all’acquisto di uno dei modelli contrassegnati (parliamo in genere di elettrodomestici o similari).

Volantino Expert: quali sono i prezzi da non lasciarsi sfuggire

Il volantino Expert riesce a catturare l’attenzione dei consumatori, senza necessariamente proporre prezzi bassi sui top di gamma, ma affidandosi quasi interamente ai dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato.

Il terminale che ci sentiamo di consigliare praticamente subito è lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un buonissimo modello in vendita a 259 euro, perfettamente in grado di raggiungere prestazioni d’alto livello, anche con scatti di pregevole fattura. Lo Xiaomi Redmi Note 8T è invece l’alternativa economica, con i suoi 179 euro rientra comunque tra i top di gamma della fascia medio-bassa.

