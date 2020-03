ENEL regala 3 ore di energia elettrica al giorno, ecco come averle

Le offerte incredibili non arrivano solo dal punto di vista della telefonia, ma anche in merito all’energia. Enel infatti in questi giorni ha deciso di lanciare una grandissima promozione che di sicuro attirerà tantissimi utenti.

Infatti tutti coloro che possiedono un contatore di seconda generazione di tipo teleletto con potenza non superiore ai 15kW, potranno beneficiare di una tariffa con tre ore di corrente gratuita ogni giorno per sempre. Il nome dell’offerta è Ore Free e potete trovarla direttamente sul sito ufficiale.

Enel e la nuova offerta “Ore Free”: ci sono 3 ore gratuite di energia ogni giorno ma solo per alcuni clienti

“Scegli 3 ore giornaliere consecutive in cui il prezzo della componente energia è gratis. E se le tue esigenze cambiano, usando l’APP o l’Area Privata Web di Enel Energia puoi modificare le tue tre ore free ogni giorno, fino a 15 minuti prima dell’inizio della fascia scelta. Puoi inoltre tenere sotto controllo i tuoi consumi, in modo facile e veloce, con un dettaglio giornaliero.

Con Ore Free, il prezzo della componente energia, al di fuori delle ore free scelte, è lo stesso per i primi 12 mesi e rappresenta circa il 39% della spesa complessiva per l’elettricità (IVA e imposte escluse). Dopo 12 mesi, Enel Energia potrà aggiornarlo in base all’andamento del mercato e ne darà comunicazione per iscritto almeno 90 giorni prima della scadenza. Resta salva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza oneri. Puoi aderire se hai un contatore di seconda generazione teleletto e una potenza contrattuale non superiore a 15kW.”