Apple ti sostituisce lo schermo dell’iPad Air gratis

Apple: il tuo iPad Air è riparabile, ma solo a determinate condizioni

Il programma di riparazione copre iPad Air di terza generazione prodotti tra marzo 2019 e ottobre 2019. Nessun altro modello di iPad è idoneo. Per usufruire dell’offerta, puoi portare il tuo tablet a un fornitore di servizi autorizzato Apple o a un Apple Store, anche se puoi anche contattare il supporto Apple se desideri inviarlo per posta. Come gli altri programmi di riparazione Apple, il servizio è gratuito se il la società determina che il dispositivo è qualificato. Tuttavia, è possibile riparare il prodotto solo nel paese in cui è stato acquistato e entro 2 anni dalla prima vendita al dettaglio.

Inoltre è da specificare che questo sembra veramente l’anno giusto per Apple, anche secondo quanto affermano loro stessi. Stanno per arrivare molte novità tra cui l’iPhone 12 e superiori e un iPad con schermo mini LED.