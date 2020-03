AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark e AITuTu, tre dei servizi di benchmarking per smartphone più popolari al mondo, sono stati rimossi dal Play Store. La causa della rimozione non è ancora ben chiara: inizialmente si ipotizzava che tale scelta fosse dovuta ad una violazione delle norme della politica sulla Privacy.

Nello specifico, si pensava che le app AnTuTu fossero di proprietà di Cheetah Mobile (in quanto erano presenti riferimenti al sito Web di CM), ed avendo Google ritirato tutte le sue app dal Play Store a causa delle numerose violazioni delle norme relative alla Privacy, era solamente questione di tempo prima che il colosso di Mountain View provvedesse a rimuovere anche i servizi offerti da AnTuTu.

AnTuTu, però, ha provveduto personalmente a smentire questa ipotesi, rispondendo alla richiesta di informazioni lanciata dai ragazzi di Android Police. Di seguito, riportiamo la risposta di Zhao Chen, CEO del popolare servizio di benchmarking:

Abbiamo ricevuto un’email di notifica da Google lo scorso 7 marzo, in CUI CI E’ STATO DETTO che AnTuTu FOSSE uno degli account publisher correlati A Cheetah Mobile, PER CUI tutte le app AnTuTu sono state rimosse dal Play Store. in realtà, pensiamo che ci siano dei malintesi a riguardo. Antutu NON è l’account correlato di Cheetah Mobile!!

AnTuTu è stata fondata nel 2011, anche prima di Cheetah Mobile, ed è uno dei primi sviluppatori di Google Play. Cheetah Mobile ha investito in noi intorno al 2014 e da allora è diventato uno dei nostri azionisti. Tuttavia, conserviamo ancora un considerevole conto di azioni e operazioni indipendenti della società, nonché il nostro account Google Play indipendente. Cheetah Mobile non ha mai toccato il nostro account Google Play e AnTuTu NON ha fatto alcuna promozione del software Cheetah Mobile.

PENSIAMO che il motivo delL’erratA CONSIDERAZIONE di Google sia che abbiamo acquistato e utilizzato i servizi legali da Cheetah Mobile, quindi il nostro link alla politica sulla privacy ha utilizzato l’indirizzo di cmcm.com. Questo è ciò su cui stiamo lavorando, incluso il cambio del fornitore legale.

Considerando che Fu Sheng è il presidente/manager di Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd., ciò è dovuto alle esigenze degli investitori. In effetti, molte società cinesi hanno tali requisiti quando investono. Quando le azioni raggiungono una certa percentuale, gli investitori richiederanno modifiche ai documenti di registrazione del governo. La società è attualmente gestita da Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd. Henan Branch. ( https://www.tianyancha.com/company/3222572910 ) e Fu Sheng non partecipa effettivamente all’ATTIVITA’ o alla gestione di AnTuTu. In ogni caso, abbiamo informato Cheetah Mobile chiedendo loro di risolvere questi problemi DA LORO CAUSATI.

Speriamo che Google possa esaminare attentamente l’account di AnTuTu e infine risolvere questo malinteso il prima possibile.