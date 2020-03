Amazon ha lanciato in Italia il servizio Business Prime, pensato per offrire alle aziende italiane una serie di benefici e vantaggi rispetto a quanto garantito con il programma base. Chi è in possesso di un account Business, infatti, non solo può usufruire di offerte e promozioni esclusive, ma può anche accedere ad una gamma di prodotti dedicati alle aziende, nonché ricevere diversi benefit tra cui: disponibilità di account multi-utente, possibilità di monitorare i flussi di approvazione interna, integrazione con i sistemi di acquisto, soluzioni di pagamento, esenzione dalle tasse, supporto clienti dedicato e molto altro.

Con Business Prime, Amazon vuole rendere lo shopping Online ancora più facile e conveniente, offrendo, tra le altre cose, nuove soluzioni di acquisto e di spedizione.

“Con Business Prime ci impegniamo a offrire ai nostri clienti la possibilità di ottenere il massimo dalla scelta e dall’esperienza di acquisto di Amazon Business. Raccogliendo i feedback dei nostri clienti siamo entusiasti di introdurre, con l’iscrizione a Prime, nuovi vantaggi utili in ottica business, e che aggiungono nuove funzionalità per rendere la vita più facile alle aziende di diversi settori e dimensioni. Il nostro obiettivo è supportarle nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi”, ha dichiarato Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business IT.

Amazon Business Prime, quali sono i vantaggi per le aziende

Nello specifico, i clienti Business Prime possono accedere alla consegna illimitata in un giorno, senza costi aggiuntivi né richiesta di ordine minimo, nonché ad una nuova modalità di consegna, “oggi“, per ricevere il prodotto nello stesso giorno in cui è stato acquistato (questa modalità è disponibile nelle aree idonee e per gli ordini superiori ai 29 euro).

Con Business Prime è possibile accedere ad una nuova funzionalità, quella del Guided Buying, grazie alla quale è possibile identificare i propri fornitori e prodotti preferiti e filtrare specifiche categorie di prodotto. Questa stessa funzionalità offre ai clienti Business Prime una linea guida per l’acquisto, così da evitare spese non necessarie e migliorare al tempo stesso i rapporti con i fornitori.

Infine, ma non meno importante, i clienti Business Prime potranno approfittare di tantissime offerte esclusive durante il Prime Day. E’ possibile attivare l’abbonamento Amazon Business Prime scegliendo tra una serie di opzioni, che variano a seconda degli utilizzatori di un account Business. Nello specifico: Basic, 36€ all’anno IVA esclusa, fino a 3 utilizzatori; Small, 100€ all’anno IVA esclusa, fino a 10 utilizzatori; Medium, 250€ all’anno IVA esclusa fino, a 100 utilizzatori e Unlimited, 2000€ all’anno IVA esclusa, utilizzatori illimitati.