3 Italia segue la stessa identica filosofia di pensiero di Wind nel lancio della promozione da 100 giga di traffico dati al mese, chiamata All-In 100 Super, rendendola disponibile a soli 5,99 euro, ma riservata esclusivamente ad una ristrettissima cerchia di consumatori sul territorio nazionale.

Coloro che vorranno avvicinarsi al mondo di 3 italia, a patto che siano in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale (esclusi gli ormai soliti Very Mobile, Fastweb, PosteMobile, Kena, ho.Mobile e LycaMobile), potranno richiedere l’attivazione, con portabilità obbligatoria, della All-In 100 Super. Questa è, a conti fatti, la promozione da soli 5,99 euro al mese tramite la quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su 100 giga di traffico dati alla velocità del 4G e illimitati minuti per telefonare a chiunque sul territorio italiano.

3 Italia: ecco la promozione da 100 giga di traffico

La limitazione più grande, al netto della portabilità esclusiva solo da alcuni utenti, riguarda prima di tutto il vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale saranno addebitati 49 euro di penale se la SIM verrà disattivata.

Proprio quest’ultimi assumono una certa importanza nel momento in cui si viene a conoscenza della necessità di versare il canone fisso direttamente tramite conto corrente bancario; ciò sta a significare che se eventualmente vi ritroverete in una simile situazione, non potrete evitare in alcun modo la penale, essendo quindi costretti a pagare i 49 euro appena indicati.

Nell’eventualità in cui invece vogliate versare il canone tramite credito residuo, segnaliamo la presenza della promozione Play 50 Super, con 50 giga a 5,99 euro al mese (sono valide tutte le suddette limitazioni, tranne che per il vincolo contrattuale).