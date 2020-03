Sugli smartphone, risulta piuttosto semplice nascondere immagini, documenti e file di ogni tipo da occhi indiscreti. Al giorno d’oggi, infatti, il Play Store di Google offre diverse applicazioni gratuite (ma anche servizi a pagamento) che permettono di nascondere file che, per un motivo o per un altro, si preferisce tenere privati.

Talvolta, però, potrebbe essere utile nascondere alcuni file anche sul proprio PC, specie se lo si condivide con altre persone, amici o famigliari quel che siano. Cosa fare, in questo caso? E’ necessario scaricare strumenti o software di terze parti? No, se sei in possesso di una copia autentica di Windows 10, non avrai bisogno di particolari applicazioni e programmi, in quanto l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft offre tutti gli strumenti necessari per nascondere i file sul computer. Ecco una semplice guida in cui ti illustrerò come nascondere file e cartelle dal tuo PC Windows.

Come nascondere file e cartelle da un PC Windows

Anzitutto, cerca e seleziona la cartella che desideri nascondere. Clicca sulla voce Visualizza, e successivamente sulla voce Nascondi elementi selezionati, in alto a sinistra nella barra degli strumenti.

Se la cartella contiene file, ti verrà chiesto se desideri nascondere solo la cartella o tutto il contenuto, e quindi sub-cartelle ed i file in esse contenuti. Generalmente, si preferisce nascondere l’intera cartella, e dunque anche il suo contenuto.

In alternativa, se desideri nascondere solo alcuni file presenti all’interno di una cartella, ti basterà selezionarli e quindi ripetere l’operazione, ovvero cliccare sulla voce Visualizza e poi su Nascondi elementi selezionati. Per visualizzare i file o le cartelle nascoste quando necessario, dovrai cliccare nuovamente su Visualizza e poi selezionare la casella File nascosti, direttamente all’interno della cartella in cui sono archiviati i file che hai deciso di nascondere. I file o le cartelle nascoste vengono mostrate con un’icona sbiadita.

Et voilà. Il gioco è fatto. Semplice, no?