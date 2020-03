Per gli utenti WhatsApp è tempo di rivoluzione con la novità più importante già arrivata ai telefoni degli utenti Android ed iOS. Tutti installano l’update dopo al ricezione della notifica di disponibilità per qualcosa che aspettavano ormai da troppo tempo. Tutto si tinge di nero con la Dark Mode annunciata tramite un video teaser esclusivo. Ecco le ultime news.

WhatsApp: finalmente ci siamo, la modalità scura è arrivata per tutti

Dopo mesi di agonizzante attesa siamo ad un punto di svolta per le chat WhatsApp di mamma Facebook. L’interfaccia grafica muta radicalmente alla vista della nuova modalità scura che “accende” l’entusiasmo del grande pubblico.

Gli occhi beneficiano di un layout di nuova concezione che portano tutti gli elementi grafici su toni di nero e grigio. A beneficare di questa nuova soluzione anche l’autonomia della batteria che incrementa le performance per durata a parità di ore di utilizzo.

Molto apprezzata per i possessori di telefoni con display AMOLED, tale funzionalità implementa il tema scuro per sfondi ed icone con testi in bianco. L’app si trasforma radicalmente.

Il tanto atteso aggiornamento è stato annunciato per un rollout a breve. Questione di giorni prima di colmare una richiesta che ha alle spalle diversi mesi. Causa problemi tecnici, infatti, lo sviluppatore è stato costretto a posticipare il rilascio. Ora è tempo di godere di tutti i benefici del nuovo sistema di messaggistica tramite il percorso:

Impostazioni > Chat > Tema

Da qui si può scegliere tra tre opzioni predefinite: Scuro, Chiaro, Predefinito. Le modifiche si possono applicare sia per iPhone che per dispositivi Android. La funzionalità di scelta automatica (Predefinito) è al momento disponibile soltanto nelle versioni degli OS più recenti.

Per suggellare la promessa di un rilascio a breve termine il team ha pubblicato un breve video chiamato Hello Darkness che ha come colonna sonora il brano The Sound of Silence.