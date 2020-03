WhatsApp: utenti in protesta, il messaggio parla di un ritorno a pagamento

Ultimamente tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp in pianta stabile sul proprio smartphone si sono concentrati sul nuovo aggiornamento. Infatti l’update che è arrivato negli ultimi giorni ha fatto sì che la Dark Mode arrivasse in pianta stabile finalmente sulla piattaforma.

Grazie a quest’ultimo infatti WhatsApp potrà anche colorarsi con toni scuri, in modo da alleviare la lettura durante le ore notturne. Ci sono però alcune problematiche che la nota applicazione colorata di verde sembra non aver ancora risolto. Stiamo parlando delle truffe, alle quali secondo gli utenti continuano a diffondersi in chat di continuo. Le ultime ore hanno portato a galla un nuovo messaggio che avrebbe preoccupato non poco il pubblico. Infatti le segnalazioni sarebbero state talmente tante da mandare in tilt i vari forum e le varie chat.

WhatsApp, l’applicazione potrebbe ritornare a pagamento dal mese di aprile: ecco cosa sta succedendo

Il mondo WhatsApp non è ancora esente dalle truffe, le quali continuano a ripercuotersi su gli utenti. Nelle ultime ore qualcuno avrebbe parlato di un nuovo messaggio in arrivo, il quale avrebbe mandato in fibrillazione gli utenti.

Si parlerebbe infatti di un ritorno improvviso a pagamento, proprio come anni addietro. Stando a quanto detto nel testo, dal prossimo mese di aprile WhatsApp ritornerà al pagamento annuale di 0,89 €, ma ci sono delle precisazioni da fare. Non c’è alcuna conferma da parte del colosso, per cui si tratta solo di una fake news. Magari qualcuno si è divertito a far preoccupare il resto del pubblico o magari sarà stato qualcuno della concorrenza.