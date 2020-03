Il volantino Unieuro travolge letteralmente Esselunga con il lancio di una promozione che potremmo definire quasi folle, al suo interno troviamo tantissimi sconti da saper cogliere al volo, proprio con l’obiettivo di risparmiare il più possibile, senza dover necessariamente rinunciare alla qualità generale.

La soluzione risulta oggi essere attiva in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso; coloro che opteranno per l’acquisto online, lo ricordiamo, dovranno pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Oltre a questo è presente anche il Tasso Zero, utile sopratutto per gli utenti che superano i 200 euro di spesa e vogliono optare per un pagamento rateizzato.

Volantino Unieuro: tutti i prezzi da cogliere subito al volo

I prezzi inclusi all’interno del volantino Unieuro appaiono ad ogni modo davvero molto interessanti, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su un buonissimo Samsung Galaxy S10, oggi in vendita alla modica cifra di soli 699 euro (sebbene comunque sul mercato sia già presente il nuovo modello). L’alternativa più papabile, restando entro una fascia relativamente alta, è rappresentata dall’ottimo Samsung Galaxy S10e, disponibile all’acquisto a 429 euro.

Naturalmente sono disponibili anche soluzioni più economiche, come Huawei P30 Lite a 349 euro, passando per Moto G8 Plus a 139 euro, oppure Huawei P Smart+ 2019 a 179 euro, per finire con il Wiko view 3 Lite a 109 euro. Gli acquisti risultano essere disponibili presso tutti i punti vendita.