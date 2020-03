Bisogna stare attenti alla truffa che viaggia per le email di Poste Italiane. Sembra che una comunicazione sia stata inoltrata dai tecnici del gruppo italiano ma in realtà si scopre che il finto premio promesso ai clienti sia solo un modo per truffare.

In rete la posta elettronica in arrivo non viene segnalata come spam e finisce per azzerare il conto dei clienti con una fake news. Il tutto si accompagna poi ad un link contraffatto che completo l’attacco mettendo tutti nei guai. Spieghiamo l’oggetto e le dinamiche dell’inedito episodio.

Poste Italiane: una mail diventa pericolosa per i clienti con conto corrente

Il tempo del phishing è tornato anche per gli utenti Poste Italiane che incontrano una tempesta di strane email che annunciano in regalo un ipotetico iPhone 11 Pro Max, il top di gamma Apple che tutti quanti vorrebbero.

La possibilità di riceverlo gratis a casa ha fatto gola ad un numero imprecisato di persone. Sono tutti clienti che hanno ricevuto in questi giorni un’amara delusione dopo la scoperta della frode.

Stando alle segnalazioni una cosa del tutto simile si diffonde anche mezzo SMS con comunicazioni che fanno capo al parallelo fenomeno dello smishing che insieme al pharming (contraffazione URL dei siti) completa in tutto e per tutto l’attacco.

Si passa quindi da un annuncio ad un vero e proprio ladrocinio di dati sensibili ed info conto. Con in mano i dettagli del log-in e delle nostre generalità anagrafiche gli hacker entrano nel profilo e svuotano cassa.

Il numero di truffe notificate in questi giorni è aumentato mosso dal desiderio degli utenti di ricevere un fantastico smartphone omaggio. Ricordate che nessuno regala mai niente e che email di questo tipo sono sempre da considerarsi poco attendibili.