La serie televisiva britannica Peaky Blinders continua a far parlare di sé e della sua sesta stagione in arrivo. Non si conoscono ulteriori dettagli sulla data d’uscita ufficiale, ma secondo alcune indiscrezioni l’arrivo è molto vicino.

Thomas Shelby, protagonista della serie, e la sua gang hanno rubato il cuore di tantissimi spettatori che non aspettano altro di scoprire le prossime vicende del personaggio. Insomma, l’ansia dei fan è molta soprattutto perché non sanno cosa aspettarsi visto il finale della quinta stagione che lascia diverse porte aperte.

Peaky Blinders 6: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo

Il mese di Gennaio inizia benissimo per i fan di Peaky Blinders visto che Anthony Byrne, il regista, tramite il profilo Instagram ufficiale ha confermato le pre-riprese della sesta stagione. Le indiscrezioni rilevate nel corso delle settimane sono numerose, ma eccovi svelati tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Le indiscrezioni rivelano che gli eventi saranno presentanti in modo differente dalle altre stagioni visto che le altre hanno accolto i fan sempre con un salto temporale. Anthony Byrne conferma che questa nuova stagione sarà legata alla prima e che si concentrerà notevolmente sul personaggio principale della serie, Thomas Shelby, e sulla sua psiche.

Per quanto riguarda la conclusione di questa amatissima serie televisiva sicuramente non sarà l’ultima visto le precedenti dichiarazioni di Stephan Knight: “La mia ambizione è raccontare la storia di una famiglia tra due guerre. Così vorrei si concludesse con la prima sirena di raid aereo a Birmingham nel 1939. Ci vorranno altre serie per arrivare a quel punto”.