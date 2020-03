La casa di carta è la protagonista di innumerevoli notizie che circolano in rete per via delle ultime indiscrezioni che hanno stupito milioni di fan. La serie televisiva spagnola che racconta l’avvincente obiettivo di un uomo che si fa chiamare Il Professore, rapinare la banca di Spagna.

La fiction spagnola mandata in onda sulla piattaforma di Netflix ha riscosso un successo a livello mondiale già dalla prima stagione e finalmente l’attesa dei fan è quasi giunta al termine per l’arrivo della quarta stagione.

La casa di carta 4: Netflix sta per mandare in onda le nuove puntate

Il giorno tre Aprile di quest’anno è un giorno incredibilmente importante per i fan della serie televisiva spagnola visto che è previsto l’arrivo ufficiale sulla piattaforma di streaming online Netflix.

Dopo mesi di silenzio, però, finalmente è disponibile il nuovo trailer ufficiale che annuncia qualcosa sui nuovi episodi in arrivo. Da quello che si intravede nei pochi minuti del video, Rachel si trova in una situazione particolare e non affatto facile visto che deve scegliere tra l’amore di sua figlia e quello del Professore perché scegliendo quest’ultimo rischia di andare in prigione per almeno trent’anni e non vedere più sua figlia.

Altri dettagli importanti che i fan aspettavano con ansia riguarda il personaggio interpretato da Alba Flores, quello di Nairobi. Fortunatamente il destino di questa giovane donna non è ancora deciso perché nel video si intravede lei ancora sveglia che lotta tra la morte e la vita.

Potrebbe essere una stagione decisiva, non resta che aspettare il tre Aprile per scoprirlo.