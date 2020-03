Nuove truffe compaiono all’orizzonte e potrebbero essere in grado di andare a prosciugare letteralmente il conto corrente degli utenti clienti dei principali istituti bancari del nostro paese, quali sono ad esempio Unicredit, BNL e Intesa Sanpaolo. Il meccanismo non sfrutta mancanze dei suddetti, ma risulta essere interamente nelle mani degli incauti consumatori che, volente o dolente, consegnano i dati direttamente ai malviventi.

Il meccanismo sfruttato per ottenere l’obiettivo desiderato passa per il cosiddetto phishing, ovvero l’invio di messaggi di posta elettronica fittizi. Il cliente si ritrova a ricevere una e-mail idealmente inviata dall’azienda in cui dovrebbe essere posizionato il conto corrente, tramite la quale lo si invita a premere un link interno per richiedere la modifica delle password o la riattivazione dell’account.

Unicredit, BNL e Intesa Sanpaolo: le truffe prosciugano i conti correnti

Coloro che sceglieranno di collegarsi, è bene ricordarlo, si ritroveranno in un sito internet che a prima vista apparirà identico all’originale, ma che in realtà non lo è, poiché salvato direttamente su server gestiti direttamente dai malviventi. Ciò sta a significare, in parole povere, che tutti i dati inseriti verranno catalogati da quest’ultimi, per poi utilizzarli a piacimento per accedere ai conti correnti (senza che ve ne rendiate nemmeno conto).

Ricordate sempre che le aziende di riferimento non inviano mai messaggi di questo tipo, sopratutto in cui viene richiesta la pressione di un link per il collegamento al sito o la modifica dell’account. Se vi trovaste in una simile situazione provvedete a segnalarla nell’immediato all’istituto bancario, affinché possa diramare un messaggio di alert per tutti gli altri clienti.