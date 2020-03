Euronics non delude i propri utenti con il lancio di una campagna promozionale in grado di raggiungere prezzi ai minimi storici, però attiva fino all’11 marzo esclusivamente nei punti vendita del socio SIEM sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale del rivenditore.

Come abbiamo già visto per Unieuro, MediaWorld e Comet, anche in questo caso ripartiamo dal cosiddetto Tasso Zero, ovvero dall’occasione per risparmiare il più possibile ed allo stesso tempo non dover pagare tutto subito. L’utente che spenderà almeno 199 euro potrà presentare la richiesta di prestito, in modo poi da versare 10 o 20 rate fisse tramite il proprio conto corrente.

Volantino Euronics: le offerte sono davvero imbattibili

Osservando da vicino il volantino Euronics non possiamo che dire di trovarci di fronte a soluzioni per tutti i gusti, a partire proprio dai classici top di gamma, Xiaomi Mi Note 10 Pro in vendita alla modica cifra di 699 euro, oppure l’ottimo Huawei P30 Pro commercializzato a 649 euro circa.

Volendo invece spendere di meno e risparmiare il più possibile, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di Xiaomi Redmi Note 8 Pro, disponibile oggi a 269 euro, oppure anche degli economici Redmi Note 8T o Redmi Note 7, entrambi in vendita a poco meno di 200 euro.

Tutti gli acquisti possono essere completati direttamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics SIEM, ma non sul sito ufficiale, gli utenti dovranno recarsi obbligatoriamente nei negozi fisici per riuscire a sfruttare gli ottimi prezzi.