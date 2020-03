DVB-T2: come verificare la TV e quando ci sarà il passaggio ufficiale

Il mondo cambia e con esso anche le tecnologie che sono state introdotte. Una di queste appartiene al mondo della tv, e rappresenta i vari standard in relazione alle frequenze. Il nuovo DVB-T2 sta quindi arrivando pian piano verso tutte le regioni e tutte le città, ma ci sono alcuni problemi. Chi ha acquistato una televisione potrebbe ritrovarsi improvvisamente con il problema di dover collegarvi un decoder digitale terrestre.

Ovviamente non tutti saranno colpiti da questa problematica, dal momento che le TV venduto in questi anni possiedono già lo standard DVB-T2. Ovviamente esiste un modo molto semplice per controllare se il vostro televisore è compatibile.

DVB-T2: ecco come avverrà il passaggio nelle restanti città che ancora non hanno il nuovo standard

Il passaggio allo standard DVBT2 sta procedendo secondo una precisa scaletta:

Dal 13 Gennaio al 30 Gennaio 2020 (province di Oristano e Sassari in Sardegna);

in Sardegna); Dal 3 Febbraio all’8 Maggio 2020 (province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia in Liguria ;

; Dal 20 Aprile al 30 Maggio 2020 (province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto in Toscana);

in Toscana); Dal 4 Maggio al 30 Maggio 2020 (province di Viterbo, Roma e Latina nel Lazio).

Per testare subito la compatibilità con i nuovi standard, Mediaset ha scelto di mettere a disposizione uno strumento molto intuitivo e semplice. Esistono infatti due canali test sul vostro digitale terrestre che potete controllare in maniera diretta. Dopo aver fatto la ricerca dei canali, potrete verificare al numero 200 il canale attivo che, se visibile, attesterà la possibilità di ottenere in automatico i nuovi standard DVBT2 senza alcun problema.