3 Italia ha recentemente deciso di uniformarsi con quanto le aziende del settore sono state in grado di proporci, lanciando una offerte dal buonissimo insieme di contenuti, ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora. La Play 50 Super, infatti, può essere richiesta a soli 5,99 euro al mese con annessi 50 giga di traffico.

Per cercare di non perdere terreno nei confronti delle dirette rivali del settore, l’operatore telefonico 3 Italia ha deciso di seguire la stessa filosofia di pensiero della consorella Wind, proponendo una soluzione in versione operator attack per gli uscenti da un operatore virtuale (o MVNO), con limitazioni per Kena Mobile, ho.Mobile, LycaMobile, Fastweb Mobile e PosteMobile.

A differenza dell’altra realtà, tuttavia, in questo caso non è presente alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che si potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere di dover pagare penali. Allo stesso modo, inizialmente viene richiesto il versamento di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, da utilizzare poi per il pagamento del canone fisso mensile pari a 5,99 euro.

3 Italia: la promozione continua ad impressionare

La Play 50 Super è sicuramente abbordabile, anche se limitata, e molto ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire. Al suo interno sono stati posizionati 50 giga di traffico dati e illimitati minuti per telefonare a chiunque, tutti raggiungibili proprio ad un prezzo bassissimo.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è possibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’operatore telefonico o altrove in Italia.