L’operatore WindTre ha da poco lanciato il nuovo brand unico, definito dal CEO Jeffrey Hedberg, come una svolta strategica per l’azienda, dopo ben 6 miliardi di euro di investimenti negli ultimi 5 anni.

Il nuovo marchio, ingloba ora i due brand dell’operatore e sancisce la piena integrazione commerciale. Sicuramente verrà presto lanciata un’offerta davvero imperdibile, che verrà anche sponsorizzata a partire da domani, domenica 8 marzo da Fiorello e Rovazzi.

WindTre: nuovo spot pubblicitario con Fiorello e Rovazzi

La nascita di questo nuovo brand sarà annunciata con un’apposita campagna media a partire proprio da domani 8 marzo 2020 con i già citati testimonial Fabio Rovazzi e Fiorello. La regia sarà affidata a Gabriele Muccino e la colonna sonora sarà Esseri Umani di Marco Mengoni. Il claim alla base del lancio del nuovo brand sarà “molto più vicini”.

Ecco il commento integrale di Hedberg: “il lancio di WINDTRE in un unico nuovo marchio rappresenta una svolta decisiva per la nostra azienda, l’inizio di una nuova fase per i nostri clienti consumer e business. A nome di tutta la nostra squadra, che, negli ultimi tre anni, ha lavorato senza sosta all’integrazione e alla modernizzazione della nostra rete, dei nostri sistemi e di tutti i principali touchpoint con i clienti, ho il grande piacere di annunciare la nuova identità di WINDTRE.

Per conseguire questi risultati stiamo investendo 6 miliardi di euro in 5 anni in innovazione e in infrastrutture moderne, un investimento che si riflette al meglio nella nostra rete ‘5G ready’. Il DNA del nuovo brand, che mette sempre al centro i clienti, e le nostre persone ci permetteranno di offrire e lanciare servizi di elevata qualità su tutto il territorio nazionale. In particolare, conclude Hedberg, in questo periodo di grandi incertezze, come team abbiamo un ruolo cruciale nel mettere a disposizione dei nostri clienti una connettività di alta qualità, oggi come nello sviluppo futuro del Paese“.

Il CCO di WindTre, Gianluca Corti ha aggiunto che con il nuovo brand unico e con l’infrastruttura dell’azienda, l’operatore sarà in grado di offrire nuove soluzioni commerciali, grazie alla “rinnovata rete di negozi su tutto il territorio nazionale”.