WhatsApp: il nuovo aggiornamento con la novità del secolo per gli utenti

Con WhatsApp la sorpresa è sempre dietro l’angolo e gli utenti non fanno altro che attenderla. Infatti questa volta pare che la novità sia arrivata ufficialmente: la dark mode è finalmente disponibile per tutti, sia per iOS che per Android.

La nuova interfaccia può essere attivata rendendo WhatsApp in versione dark. Colori scuri e molto più diversi dal solito verde intrecciato col bianco. Gli utenti attendevano l’aggiornamento da diversi mesi, ma ogni volta era un rimandare continuo. L’update è arrivato qualche giorno fa e basta aggiornare l’app per poter usufruirne. Sono già molti i feedback positivi in merito.

WhatsApp: la dark mode ha uno scopo ben preciso, ora è disponibile per tutti gli utenti Android e iOS

Diversi aspetti della dark mode sono stati finalmente capiti in tutto e per tutto dal pubblico, il quale ora non vede l’ora di attivarla su WhatsApp. A migliorare sono vari aspetti soprattutto se vi trovate in condizioni precarie di luce.

La leggibilità : nella scelta dei colori, abbiamo voluto ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi, e utilizzare colori più vicini alle impostazioni predefinite del sistema, rispettivamente su iPhone e Android.

: nella scelta dei colori, abbiamo voluto ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi, e utilizzare colori più vicini alle impostazioni predefinite del sistema, rispettivamente su iPhone e Android. Gerarchia delle informazioni: vogliamo aiutare gli utenti a focalizzare con facilità la loro attenzione su ogni schermo. Per questo abbiamo utilizzato il colore e altri elementi di design per far risaltare le informazioni più importanti.

Gli utenti che possiedono Android 10 e iOS 13 possono utilizzare la dark mode attivandola nelle impostazioni di sistema. Gli utenti di Android 9 e versioni precedenti andando nelle Impostazioni > Chat > Sfondo > e selezionando ‘Dark’.