Il volantino Expert rappresenta una vera e propria esplosione di offerte e di grandissimi sconti per gli utenti che vogliono approfittare di alcuni degli ottimi prezzi resi disponibili su tutto il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Gli acquisti completati online, come è già accaduto in passato, comportano naturalmente il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (sempre gratuita invece la consegna in negozio). Alla base della campagna promozionale corrente troviamo sicuramente la presenza dell’omaggio con ogni acquisto, il volantino Expert permette infatti di ricevere una TV Toshiba da 32 pollici gratis (il suo valore effettivo è di 249 euro), semplicemente acquistando uno dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino.

Volantino Expert: tutti gli sconti più pazzi di oggi

Il volantino Expert riesce a sorprendere, anche senza comunque andare a scontare dei top di gamma, basti pensare infatti che al suo interno potrete trovare Xiaomi Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 8T, per capire quanto poco basta per renderci effettivamente molto felici.

Il primo terminale è da consigliare agli utenti che vogliono ottenere il massimo con la minima spesa, infatti con soli 259 euro si potrà godere di un buonissimo insieme di prestazioni e di scatti fotografici. Il secondo è ancora più economico, si raggiunge con 179 euro, segnale che proprio la qualità va riducendosi al lumicino, fermo restando nella fascia alta del proprio segmento di mercato.

Il volantino Expert non si ferma qui