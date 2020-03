La società spaziale privata di Houston, Axiom, ha stretto una partnership con SpaceX per volare dalla ISS già nella seconda metà del 2021. Secondo i termini del loro accordo, SpaceX utilizzerà la capsula Crew Dragon per trasportare tre turisti e un membro dello staff Axiom, che si assicurerà di non interferire con i membri dell’equipaggio della NASA che svolgono il loro lavoro. Vale la pena notare che Axiom è stata la società che la NASA ha scelto per costruire il primo modulo di destinazione commerciale della stazione spaziale.

SpaceX: i piani potrebbero essere leggermente diversificati

La compagnia di Elon Musk originariamente ha sviluppato la capsula per portare gli astronauti nello spazio e il suo primo volo, con equipaggio della NASA, sarebbe dovuto avvenire tra aprile e giugno. Ora però ha un progetto leggermente differente: vuole espandere gli utilizzi del veicolo spaziale. Ha firmato un accordo con Space Adventures per avere la possibilità di viaggiare da due a tre volte più lontano dalla terra rispetto a dove si trova la Stazione Spaziale Internazionale.

La missione Axiom durerà 10 giorni. Due dei giorni a disposizione saranno adibiti per viaggiare da e verso la stazione spaziale. Nessuna delle parti ha rivelato quanto costerebbe un posto durante il viaggio. Secondo il New York Times , tuttavia, Axiom in precedenza aveva affermato che un posto sarebbe costato 55 milioni di dollari e che una persona si era già iscritta. La cifra quindi non è irrisoria. Inoltre, quando la NASA ha annunciato nel 2019 che aprirà la stazione agli astronauti privati, ha dichiarato che otterrebbe 35.000 dollari a notte da ogni persona.