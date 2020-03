Se avete visto qualche fermo immagine o teaser trailer riguardante un misterioso smartphone impugnato dall’attore Daniel Craig per il nuovo James Bond, sappiate che si tratta di HMD Global. La società che fabbrica smartphone con licenza Nokia ha annunciato una fruttuosa partnership con il franchise di James Bond, fornendo il suo primo telefono 5G per il l prossimo film della serie 007 “No Time To Die“.

Se dovesse andare al cinema come sempre, il film di James Bond potrebbe dare una grossa spinta al rilancio su scala mondiale del marchio finlandese. HMD Global ha puntato forte in questo ritorno ma c’è ancora tanta strada da percorrere.

Smartphone da 007: modello anti intercettazione per James Bond

In questi giorni, infatti, un trailer del film sta circolando in rete e mostra in primo piano un James Bond 007, interpretato come sempre dall’attore inglese Daniel Craig, che parla a un telefono cellulare appoggiate all’orecchio destro che, in realtà, Nokia non ha ancora presentato al mondo.

Quindi si tratta di una vera primizia che vale da sola un viaggio al cinema una volta disponibile il film, e nel frattempo si vocifera già sul nome. Lo smartphone dovrebbe chiamarsi Nokia 8.2 5G e diventerà ufficiale il 19 marzo a Londra, mentre la pellicola dovrebbe contenere alcune scene girate con i modelli Nokia 7.2 e Nokia 3310 4G.

La pellicola cinematografica, invece, avrebbe dovuto esordire nelle sale fra poche settimane, ma verrà lanciata a novembre a causa dell’epidemia di Coronavirus in corso nel mondo. Dalle indiscrezioni si vocifera che il Nokia 8.2 5G sarà alimentato dal chipset Snapdragon 765G, avrà una tripla fotocamera sul retro e uno scanner di impronte digitali.