Già c’è stato un caso di “clone” fatto da Xiaomi nei confronti dell’Apple Watch quando l’abbiamo visto per la prima volta qualche mese fa. La prima entrata di Oppo nello spazio smartwatch rappresenta probabilmente il medesimo tentativo. Oggi Oppo Watch è stato giustamente annunciato accanto alla serie Find X2 a Pechino. Il nuovo dispositivo di Oppo è un dispositivo Android. Questo gira sul chipset Snapdragon Wear 2500 di Qualcomm ed ha 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione.

Proprio come gli ultimi Apple Watch, lo smartwatch di Oppo ti consente di effettuare chiamate tramite un eSIM, effettuare pagamenti tramite NFC (almeno in Cina) e tenere traccia dei tuoi parametri vitali come frequenza cardiaca, prestazioni di allenamento, cicli mestruali e qualità del sonno. L’ovvia caratteristica mancante qui è il sensore cardiaco elettrico, che significa nessuna capacità di elettrocardiogramma.

Oppo: lo smartwatch costa meno dell’Apple Watch e non è sicura la sua distribuzione in Europa

L’orologio è disponibile in due versioni: la versione da 46 mm con uno schermo AMOLED da 1,91 pollici dovrebbe durare fino a 40 ore con una singola carica, mentre la versione da 41 mm più piccola con uno schermo da 1,6 pollici dura solo 24 ore. Si ricaricano rapidamente grazie alla tecnologia VOOC di Oppo: una sessione di 17 minuti che ti consente già di ricaricare fino al 50 percento. Questi due modelli hanno anche diversi livelli di resistenza all’acqua, con quello più grande valutato a 5 ATM, mentre quello più piccolo è solo a 3 ATM. Sono tutti dotati di un design del corpo che mostra una forte somiglianza con l’Apple Watch, a parte la corona digitale mancante.

Le persone in Cina saranno in grado di preordinare un Oppo Watch oggi prima del lancio del 24 marzo. Il 46mm sarà disponibile per 1.999 yuan o circa 255 euro e potrai scegliere tra oro nero o rosa. La versione più piccola da 41 mm avrà un costo di 1.499 yuan o circa 190 euro ed è disponibile in nero, bianco o rosa. Se ordini l’edizione premium in acciaio inossidabile 46mm con vetro in zaffiro, costerà 2.499 yuan o circa 320 euro. Ovviamente più economico degli Apple Watch, ovviamente.

Non è sicuro se tale smartwatch sarà distribuito al di fuori della Cina. L’evento Find X2 Pro infatti, è stato un evento trasmesso solo per gli spettatori cinesi. Ciò non toglie che potremmo inciampare nel nuovo orologio di Oppo prima o poi.