Nelle ultime ore la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della quarta parte di La Casa di Carta, terminata ormai un anno fa con molte domande senza una risposta.

Vi ricordo che la quarta parte della serie TV spagnola sbarcherà sul catalogo della piattaforma il prossimo 3 aprile 2020, di conseguenza manca meno di un mese. Scopriamo ora gli ultimi dettagli riguardanti il trailer.

Netflix lancia il trailer di La Casa di Carta 4

La piattaforma di streaming ha finalmente lanciato il trailer ufficiale della quarta parte. Si pensava che quest’ultima stagione potesse essere quella finale, invece non sarà così. Itziar Ituno, attrice che interpreta l’affascinante Raquel Murillo, ha lasciato a tutti i fan aperta la speranza durante un’intervista. Ecco le parole di quest’ultima: “Le persone vogliono che vadano bene. È un colpo bellissimo. E questo è diventato un fenomeno. Stiamo girando la quarta stagione e il mio fiuto mi dice che non finisce qui”.

Dal trailer possiamo intuire che le protagoniste dello scontro in questa nuova stagione saranno sicuramente due donne, due poliziotte. Raquel, soprattutto dovrà decidere da che parte stare, dato che la polizia spagnola ce l’ha in pugno. Ecco la proposta indecente dell’ispettrice Sierra a Raquel: “ti offro la libertà altrimenti finisci in galera per trent’anni“, mostrando la foto della figlia.

A questo punto ritornano valide le parole dell’autore della serie, Alex Pina: “La serie gioca apertamente con l’etica e con il continuo oscillare tra bene e male e mette lo spettatore in un’empatia diversa a seconda dei momenti e delle scelte dei personaggi. Abbiamo lavorato molto con un materiale sociale di grande attualità: lo scetticismo e con un sentimento diffuso in questo momento: la delusione. Delusione nei confronti del nostro governo, della banca centrale, con la politica sui migranti, sul commercio, sulle tematiche ambientali. Sarà colpa della crisi del 2008 o della sfiducia nei confronti del sistema ma la delusione ha generato una mancanza di speranza in molte generazioni, per questo la serie ha trovato tanta adesione. È Davide contro Golia e lo spettatore sta sempre dalla parte di Davide“.