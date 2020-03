Negli ultimi giorni la piattaforma di contenuti in streaming Apple TV Plus ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie TV Truth Be Told, con protagonisti Octavia Spencer e Aaron Paul.

La serie era originariamente programmata come una serie limitata, anche se allo stesso tempo era stata progettata per diventare una serie multi-stagione. Insomma l’azienda ha voluto prima vedere come fosse andata la prima stagione.

Apple TV Plus rinnova per una seconda stagione Truth Be Told

L’attrice Octavia Spencer sarà anche nella seconda stagione nei panni della protagonista Poppy Parnell, anche se la trama principale coprirà un nuovo caso. La prima stagione segue la Parnell mentre lavora per riaprire un caso di omicidio che la rese famosa anni prima a livello nazionale. Questo la porterà faccia a faccia con l’uomo, Warren Cave, interpretato da Aaron Paul, che potrebbe avere erroneamente aiutato a mettere dietro le sbarre.

Matt Cherniss, il responsabile dello sviluppo di Apple Worldwide Video ha dichiarato: “La performance di Octavia e la storia di Nichelle hanno colpito il pubblico. Siamo orgogliosi di questo spettacolo e dell’incredibile team che ci sta dietro e non vediamo l’ora di una seconda stagione“.

Vi ricordo che la piattaforma di streaming del colosso di Cupertino ha pubblicato la prima stagione sul proprio catalogo lo scorso 19 dicembre 2019 e tutti gli episodi sono già disponibili per lo streaming sul servizio di Apple TV Plus. Arrivati a questo punto, se siete curiosi di scoprire un po’ di più su questa serie, andate a dare un’occhiata alla piattaforma.