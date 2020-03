In queste ore Apple ha dato il via ad un nuovo programma di assistenza che riguarda in particolare gli iPad Air di terza generazione. Alcuni utenti infatti lamentavano dei problemi ai tablet che portava lo schermo a diventare bianco.

Il problema, secondo il produttore Californiano, riguarda un numero limitato di dispositivi. Purtroppo al momento non sembra esserci una soluzione se non quella di mandare il device in assistenza. Inoltre la rottura definitiva può essere anticipata da uno sfarfallio o un flash delle immagini mostrate sul display. Queste condizioni, di solito, portano alla schermata bianca e di fatto all’impossibilità di utilizzare iPad Air.

Apple ha ristretto la gamma di device difettosi a quelli prodotti tra marzo e ottobre 2019. Tutti i possessori di iPad Air realizzato in questi mesi, possono rivolgersi ad Apple o ad un rivenditore autorizzato per richiedere l’assistenza gratuita per il problema. iPad Air ha lo schermo totalmente bianco? Ci pensa Apple!