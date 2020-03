Gli istituti bancari del nostro paese, come ad esempio Intesa Sanpaolo, BNL e Unicredit, sono indiscutibilmente sicurissimi, i conti correnti sono in buoni mani e non rischiate alcunché, a meno che non siate voi stessi a gettarvi nella “bocca del leone”, provocandovi un certo male in assoluta autonomia.

Le truffe dell’ultimo periodo non sfruttano bug o mancanze delle suddette, ma si appoggiano interamente alle vostre incapacità di gestire una situazione divenuta con il tempo quasi più grande di voi. Il meccanismo sfruttato affonda infatti le proprie radici sul cosiddetto phishing, il malvivente provvede ad inviare un messaggio di posta elettronica in cui si finge l’azienda di cui siete clienti, cercando di invogliarvi a premere un link interno per il collegamento ad un sito internet (che dovrebbe essere l’originale, ma che in realtà non è).

Truffe intesa sanpaolo, BNL e Unicredit: attenzione alle email

Seguendo le istruzioni vi ritroverete catapultati in una realtà interamente gestita dai malviventi, i quali catalogheranno ogni dato inserito nei form mostrati a schermo; ciò sta a significare che se proverete a compilare il tutto con i vostri dati, li consegnerete direttamente nelle loro mani, concedendogli immediato ed indisturbato accesso al conto corrente bancario.

Onde evitare spiacevoli situazioni, è bene sapere che le aziende non inviano assolutamente messaggi di posta elettronica di questo tipo, sopratutto con link interni da premere per accedere idealmente al conto corrente, o meglio a siti nei quali inserire le proprie informazioni sensibili. Se vi trovaste in situazioni di questo tipo, collegatevi al sito digitandolo direttamente nella barra del browser.