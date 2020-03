Sembra che Google Messaggi presto consentirà agli utenti di inviare messaggi di testo simili ad iMessage di iOS a persone senza Rich Communication Services (RCS). Se il destinatario non può visualizzare i messaggi di testo di prossima generazione di Google, invece di vedere una reazione, ad esempio di una faccina che sorride, otterrà la stessa come SMS standard in forma di testo.

Google Messaggi, lo sviluppo dei messaggi RCS

Le risposte SMS/MMS sono note come testi “fallback text” e in iMessage vengono inviate al posto dei messaggi di reazione a chiunque non utilizzi iMessage. In Google Messaggi 5.8, rilasciato sul Play Store ai beta tester, 9to5Google ha individuato il codice che suggerisce a Google che sta preparando un fallback text simile, che verrebbe inviato a chiunque non abbia l’RCS:

<string name=”add_reaction_for_photo_rcs_fallback_text”>\u200b%1$s\u200b a photo</string>

Su Google Messaggi con RCS potrà esse possibile aggiungere reazioni per video, foto, e GIF. Google sta adottando una strategia che può rivelarsi giusta. È da vedere a quante app di messaggistica presenti sul Google Play Store sarà applicata tale funzione.

Come sottolineato da 9to5Google, questo potrebbe in piccolo attenuare il disagio che c’è tra gli utenti Android e iOS. Questo poiché gli utenti di iMessage e Google Messaggi potrebbero trovare frustrante ricevere messaggi di fallback l’uno dall’altro. Inoltre, non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che queste risposte testuali siano disponibili nelle app RCS oltre Google Messaggi, come Verizon o i messaggi Samsung. Se tali app possono ricevere solo testi di fallback, la messaggistica potrebbe essere ancora più frammentaria.