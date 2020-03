L’operatore virtuale Fastweb Mobile ha recentemente deciso di aumentare il bundle di Giga mensili di una delle proprie offerte mobili, solamente ad alcuni utenti specifici. La maggiorazione dei Giga è infatti dedicata agli utenti che attualmente dispongono di 30 GB mensili. Quest’ultima è automatica.

Alcuni di questi clienti stanno infatti ricevendo una comunicazione tramite SMS in cui Fastweb informa che dal prossimo rinnovo, i Giga delle proprie offerte diventeranno 50 al mese, senza costi aggiuntivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Mobile aumenta i Giga ad alcuni clienti

Ecco un esempio di SMS da parte dell’operatore: “Per ringraziarti di aver scelto Fastweb sia per la casa che per il mobile, c’è una sorpresa da sogno per te! Dal prossimo rinnovo i tuoi Giga diventano 50 al mese, gratuitamente e per sempre. Scopri i dettagli su gofw.it/GIGACHE50GNAVI“.

La pagina web è già disponibile e permette al cliente di conoscere maggiori dettagli sull’upgrade a 50 GB offerto gratuitamente dall’operatore. Il canone mensile dell’offerta attiva sulla linea che riceve l’SMS informativo, non subirà alcuna variazione e al cliente non sarà addebitato alcun costo aggiuntivo. I giga in questione potranno essere utilizzati a partire dal primo rinnovo dopo lo scorso 5 marzo 2020.

Nella pagina ufficiale dell’operatore, il cliente viene anche invitato a scoprire le novità legate al programma di fidelizzazione gratuito LiveFast, che nel mese di marzo 2020 si è anche aggiornato con nuovi sconti e concorsi. Per scoprire tutte le offerte proposte dall’operatore non vi resta che visitare il sito ufficiale, nel quale sono specificati tutti i dettagli di ciascuna offerta.