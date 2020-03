DVB-T2: verificare la compatibilità della TV e quando avverrà il passaggio

Il preavviso era arrivato già qualche anno fa: il 2020 sarebbe stato l’anno dei nuovi standard DVB-T2. Questi non sono altro che delle variazioni di frequenze su cui vanno a posizionarsi i canali che siete abituati a guardare da sempre sulla vostra TV o sul vostro digitale terreste.

Ovviamente non tutti possono godere in automatico di questi standard, e proprio per questo sono stati disposti dei metodi per verificare la compatibilità della vostra TV. Il passaggio sta già avvenendo da quando è cominciato il nuovo anno, anche se a scaglioni. In basso potrete infatti verificare quando le vostre province di appartenenza accoglieranno lo standard DVB-T2.

DVB-T2: il nuovo standard sta arrivando pian piano in tutta Italia, ecco anche come capire se il vostro TV è compatibile

Il passaggio allo standard DVBT2 sta andando avanti secondo questa scaletta:

Dal 13 Gennaio al 30 Gennaio 2020 (province di Oristano e Sassari in Sardegna);

in Sardegna); Dal 3 Febbraio all’8 Maggio 2020 (province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia in Liguria ;

; Dal 20 Aprile al 30 Maggio 2020 (province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto in Toscana);

in Toscana); Dal 4 Maggio al 30 Maggio 2020 (province di Viterbo, Roma e Latina nel Lazio).

Per verificare la compatibilità con questi nuovi standard, Mediaset ha scelto di mettere a disposizione uno strumento molto intuitivo e semplice. Esistono infatti due canali test sul vostro digitale terrestre che potete controllare in maniera diretta. Dopo aver fatto la ricerca dei canali, potrete verificare al numero 200 il canale attivo che, se visibile, attesterà la possibilità di ottenere in automatico i nuovi standard DVBT2 senza alcun problema.