Secondo un rapporto della società di recensioni sui consumatori, ‘Which ?’, più di un miliardo di dispositivi Android è a rischio. Questo perché eseguono versioni che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza. Seguendo il loro ciclo di aggiornamento, Google offre ora aggiornamenti di sicurezza solo per i dispositivi che eseguono Android 10, 9 Pie e 8 Oreo.

I dispositivi che eseguono Android 7 o versioni precedenti non sono più idonei per gli aggiornamenti di sicurezza e pertanto “comportano rischi per la sicurezza”, come indicato nel rapporto. L’anno scorso, Google ha rilasciato i dati di adozione di Android, in cui ha rivelato che circa il 40% dei dispositivi è ancora alimentato da Android 6 o versioni precedenti.

Android, gli smartphone con versioni datate sono a rischio

Per rendere ulteriormente credibile il rapporto, un consumatore in UK ha acquistato diversi dispositivi Android che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza, a causa della versione Android datata, e li ha infettati con successo con un malware. La società è riuscita a infettare alcuni dei dispositivi con più malware dimostrando i gravi rischi per la sicurezza che i vecchi dispositivi Android devono affrontare.

‘Which?’ ha affermato che è responsabilità degli OEM assicurarsi che gli utenti siano più consapevoli della durata temporale per la quale uno smartphone riceverà gli aggiornamenti.

Mentre Google rilascia aggiornamenti di sicurezza nell’arco di 3 anni per i suoi dispositivi Pixel e dispositivi che utilizzano Android One, diversi produttori non offrono aggiornamenti per la stessa durata. A volte raggiungono la fine del supporto anche entro un anno o due.

‘Which?’ sostiene anche che Android dovrebbe ricevere aggiornamenti per un periodo di tempo più lungo come altri sistemi operativi, come Windows e iOS. Per esempio, iOS 13, rilasciato a ottobre 2019, supporta iPhone SE, lanciato a marzo 2016. Allo stesso modo, Windows 7 è stato rilasciato nel 2009 e ha raggiunto la fine del supporto quest’anno.