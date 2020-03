Il mese di marzo coincide con l’inizio della primavera. Come negli anni scorsi, anche in questo 2020 le compagnie telefoniche proprio in questo periodo proporranno agli abbonati futuri una serie di promozioni winback molto vantaggiose sotto il punto di vista economico e dei contenuti. Tra i provider più attivi su questo fronte troviamo 3 Italia.

La compagnia, che a breve ufficializzerà l’unione delle sue reti con Wind, sta intanto promuovendo la sua offerta All-In Power Special Edition.

3 Italia sulla strada di Iliad con quest’offerta da 100 Giga

Uno degli obiettivi principali di 3 Italia per queste settimane è sfidare a viso aperto Iliad e la sua ricaricabile principale, la Giga 50.

Le soglie di consumo della All-In Power Special Edition prevedono chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, a cui devono essere aggiunti 200 SMS e 100 Giga per la navigazione in internet.

Il prezzo di rinnovo di All-In Power Special Edition si attesta sugli 11,99 euro. Il canone mensile è integrato esclusivamente da una spesa una tantum di 10 euro come corrispettivo per l’attivazione della nuova SIM card.

Come al solito, 3 Italia garantisce anche dei servizi extra per chi sceglie di attivare All-In Power Special Edition. In primis, i clienti potranno beneficiare delle linee 4G e 4,5G completamente a costo zero. Inoltre, tutti gli abbonati avranno anche il servizio Giga Bank per poter riutilizzare nel mese successivo le soglie internet non sfruttate nel mese precedente.

Ulteriore servizio opzionale è la presenza del programma Grande Cinema: tutti gli utenti di 3 Italia riceveranno buoni ed ingressi scontati per i cinema di tutta la nazione.