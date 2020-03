Chi è Zume Robot e perché non sa fare la pizza? Zume Pizza è una società di consegna per alimenti, fondata nel 2015 da Julia Collins e Alex Garden. Con il passare del tempo però, l’azienda si è trasformata in una sorta di società robotica della pizza, il cui obiettivo è quello di automatizzare il processo di preparazione della pizza in tutti i suoi aspetti, a partire dal pizzaiolo.

Chi è Zume Robot e come mai non sapeva fare la pizza

Con il passare del tempo infatti, il tentativo di eliminare dalle procedure l’intervento umano era quasi diventato realtà. Uno dei risultati raggiunti nel’evoluzione era stato quello di preparare la pizza direttamente durante il percorso di consegna, grazie a un grande furgone munito di ben 56 forni automatizzati e con GPS. Grandi figure del mercato avevano investito su Zume, come ad esempio la SoftBank o anche il cofondatore di Yahoo, Jerry Yang.

Tuttavia ciò che sembrava sulla carta estremamente innovativo, nei fatti non si è rivelato così: il furgone non funzionava nel modo in cui avrebbe dovuto. Le irregolarità della strada e le curve facevano cadere gli ingredienti dai forni, anche se il camion rimaneva fermo in dei punti prestabiliti da cui fare la consegna, la necessità di un intervento umano che completasse il lavoro era inevitabile.

Le recensioni della qualità della pizza lasciavano inoltre a desiderare: le dimensioni erano troppo variabili, la cottura non era mai perfetta, l’altezza imperfetta, nulla che un robot avrebbe potuto sistemare senza l’intervento umano. L’azienda, in seguito a queste cose ha deciso di dichiarare, da poco, il fallimento. Ha tuttavia avuto una buona riuscita con i contenitori di cibo che ha brevettato e sui quali intende concentrarsi. D’altra parte si sa, con la pizza non si scherza!